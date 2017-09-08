網傳徵志工陪打麻將 「陽明醫院」同名之累！

2017-09-08 16:24

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「陽明醫院」同名之累！近來網路流傳一張告示牌照片「陽明醫院附設護理之家 強力徵求陪同本護家長輩打麻將」，位於宜蘭的國立陽明大學附設醫院護理之家、台北的台北市立聯合醫院附設陽明護理之家，及嘉義市的陽明醫院護理之家等3家同名的醫院，都接到許多詢問的報名電話，然而這3家醫院根本就無此告示，也未舉辦相關活動，令人不禁納悶是另有同名醫院所舉辦，還是被網友惡搞了。

告示牌照片寫著：「陽明醫院附設護理之家，強力徵求每日早上9點到11點、下午2點到4點，陪同本護家長輩打麻將，有興趣者請至3樓護理站洽詢」，最後還附註一句「我們在3樓等你喔~」。

照片PO出後，在網路瘋傳引起討論，有網友看到後，紛紛詢問「打麻將還可當志工，報名地點在哪裡？」還有人說「有薪水我就去」但也有網友疑問，全台灣有好幾家同名的陽明醫院，到底是哪一家？

記者去電查證宜蘭的國立陽明大學附設醫院護理之家、台北的台北市立聯合醫院附設陽明護理之家，及嘉義市的陽明醫院護理之家，居然，這3家醫院都口徑一致地表示：「不是我們這一家」。至於是否另有同名醫院所舉辦，他們也不清楚。

「連本院員工也打電話來報名！」嘉義市陽明醫院護理之家黃姓主任兼護理長說，本院與護理之家，位於不同地點，上週六起陸續接到電話詢問報名事宜，只好一再道歉解釋沒有舉辦此活動，甚至連本院員工也要來報名，讓人感到好笑又溫暖。

台北市立聯合醫院附設陽明護理之家工作人員說，最近接到很多詢問的電話，被「張冠李戴」造成困擾。

宜蘭的國立陽明大學附設醫院護理之家表示，護理之家購買麻將桌供長輩娛樂，雖然沒舉辦此活動，若有民眾打電話要報名，會請對方留資料，再安排時間陪同本護家長輩打麻將，儘可能不讓來電者失望。