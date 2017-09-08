人氣差很大！宜蘭市美術館冷清 郊區蘭博反而熱絡

位於頭城鎮郊區的蘭陽博物館，每年可吸引70至80萬人次參觀。（記者林敬倫攝）

2017-09-08 16:14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣的博物館中，位於宜蘭市區的宜蘭美術館，每年約有7萬多人次的參觀人潮，位於頭城鎮郊區的蘭陽博物館，每年則有約7、80萬人次造訪，形成鮮明對比；宜蘭縣文化局長李志勇表示，美術館確實讓一般民眾難以親近，所以局內一直強調「文化平權」，盼透過活動與展覽，讓民眾願意走進來。

宜蘭市宜蘭美術館開館2年，去年入館約有7萬多人次，今年到9月份為止則有5萬人次，但位於頭城濱海公路上的蘭陽博物館，每年可吸引70至80萬的參觀人次，2館1間位於市區，1間位於郊區，但入館參觀人數卻呈現強烈對比。

李志勇表示，美術館這2年營運下來，因為讓一般民眾感覺到較嚴肅的氣氛，並非容易親近的美術殿堂，文化局不斷思考這個問題，希望讓更多民眾願意踏進來欣賞文化藝術，其中「文化平權」就是一個很重要的概念，盼透過各種活動與展覽，讓民眾親近文化藝術。

李志勇指出，宜蘭美術館除策畫在地藝術家辦展，也會邀請台灣甚至海外的藝術家辦展，美術館雖然被定位為展出優質文化作品，但也希望「文化平權」這個概念，能在美術館被落實，例如邀請明星到美術館展覽，或者學生入館體驗課程，都是不錯的做法。