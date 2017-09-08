「永遠的館長」宜蘭辦展 黃光男：博物館非衙門

宜蘭美術館為黃光男辦理「景象台灣－黃光男水墨畫展」。（記者林敬倫攝）

2017-09-08 16:04

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕曾任台北市立美術館及國立歷史博物館長的黃光男，在博物館界地位崇高，被稱為「永遠的館長」，在博物館界地位崇高，不過，在藝術創作領域，黃光男更是知名水墨畫家，今宜蘭美術館為他辦理「景象台灣－黃光男水墨畫展」，展期至11月5日；黃光男說，博物館不該像「衙門」，需要更親民，更接近大眾。

被稱為「永遠的館長」的黃光男，結束館長任期後，轉任台灣藝術大學校長長達7年，之後受邀擔任行政院政務委員，還獲聘為總統府國策顧問，在藝術創作方面，他更是一名傑出的當代水墨畫家，畫作巧妙的融合自然與人文。

2年前宜蘭美術館成立之際，黃光男有感於美術館對地方藝文推動的重要影響，慷慨捐贈10件水墨作品當開館賀禮，今美術館也為黃光男辦理「景象台灣－黃光男水墨畫展」，展期至11月5日止，以「景象台灣」為主題，展出內容劃分為「得像妄言」跟「得意忘象」2區，黃光男的水墨作品除呈現有台灣內涵的文化景象，也融入宜蘭在地三星蔥等特產，謳歌蘭陽平原的美好風土，展覽每週二至週日上午9點至下午5點開放參觀。

不過，今天展覽的開幕典禮，黃光男卻對台灣博物館的現狀有感而發，他說，現今很多博物館的精神不太夠，變得過於官方，對大眾服務不夠熱情，這一部分需要去改善，辦理展覽，就是讓宜蘭美術館能與大眾親近。

黃光男指出，博物館是大眾的，不能像「衙門」一樣，不夠親民，過去他擔任館長時，一個展覽就能吸引100多萬人參觀，這對地方也好或對政府文化性也好，都很有助益，展覽必須有故事與感動，具有能夠和鄉親結合的美學觀，這樣才有價值與意義。