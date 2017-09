2017-09-08 16:00

〔記者周敏鴻/桃園報導〕法國籍男子Radford上午背著大背包,進入龜山警分局迴龍派出所,拿著寫有「台南」的小看板,向警方求助,原來他想要去台南參加世界退休軍人協會舉辦的活動,希望能一路搭便車南下,警員得知原委後,幫他寫下「我想去南部,可以搭個便車嗎?謝謝!」讓他更方便搭便車,開心地繼續他的台灣之旅。

「You are more lovely than France's police!」Radford上午背著大背包,汗流浹背地走入迴龍派出所,向值班警員林怡萱秀出寫著「台南」兩字的小看板,林怡萱詢問得知,Radford於5日抵台,要參加在台南舉辦的活動,他就想趁這個難得的機會,背著背包遊台灣。

他託人寫下「台南」的小看板,想要一路搭便車南下,但民情不同加上語言不通,讓他多次碰壁,才會求助警方,林怡萱就幫他寫下「我想去南部,可以搭個便車嗎?謝謝!」的新看板,還告知他台南的多處景點,Rafford才開心離開,繼續他的旅途。