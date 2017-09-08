太陽閃焰恐中斷信號？學者：一般通訊不受影響

2017-09-08 15:47

〔記者吳柏緯／台北報導〕台灣時間6日晚間太陽發生大型兩次閃焰，後續又有多次小型閃焰，外傳產生的電磁波將短暫中斷地球的通訊。不過航太學者表示，太陽閃焰引發的電波干擾對於長途或越洋通訊影響較顯著，一般民眾生活中的通訊不會受影響。

美國太空總署（NASA）觀測，台灣時間6日晚間太陽表面發生2起被稱作太陽閃焰的大型爆炸，形成一個大約地球直徑7倍大的巨大耀斑，是12年來最大的一次，而後續又陸續偵測到大小規模不等的閃焰。

太空天氣作業辦公室、太空氣象學者李奕德表示，太陽閃焰所帶來的X射線輻射，大約八分半鐘就會到達地球，為電離層注入能量，使得中性分子分解成為帶電的離子，進而對通信訊號造成影響。

不過李奕德也說明，這樣的干擾只會發生在白天，由於6日發生兩次閃焰的時間是在台灣時間晚上，因此台灣並未受到影響。即便後續仍有小規模的活動，但會受到干擾的是高頻訊號，例如遠洋漁船、長途飛機與通訊衛星，一般民眾生活中的手機、廣播，屬於低頻訊號，不會受到影響。

日前台灣自製的「福衛五號」升空，最近正在如火如荼的進行各項測試，外界擔心這次的訊號干擾恐影響衛星運作。李奕德說明，福衛五號是遙測衛星，運行的軌道距地面約700公里，使用的訊號頻率也與距離地面36000公里的通訊衛星不同。

這次是繼2006年後，太陽表面再度出現大規模活躍的閃焰。根據歷史紀錄，最強的閃焰事件發生於1859年，全球各地都出現極光，歐洲和北美洲的聯繫電報系統因此失效，被稱為「卡靈頓事件」。

1989年3月也曾發生閃焰，直接影響加拿大魁北克的輸電網路，造成大規模停電；2003年10月底發生的閃焰則造成多國的通訊衛星暫時停止運作，甚至有些衛星因此毀損。而當時在國際太空站中的太空人也須進入具有防護功能的推進艙中避難。