員林「醫療戰備競賽」開打 看診不用外求

員基引進640切斷層掃描儀。（記者顏宏駿攝）

2017-09-08 15:49

〔記者顏宏駿／彰化報導〕早期員林人生病爭相往彰化市甚至台中市就醫，但員榮、員基相繼通駐後，這種情形已改觀，兩大體系近來競相引進先進醫療設備，員榮體系有高壓氧，員基則有640切斷層掃描儀，都是上千萬的投資，被喻為兩大體系的「醫療戰備競賽」開打，而受惠最大的當然是南彰化的患者。

員榮體系積極耕耘心血管疾病和急診醫學，近來更斥資購買兩部高壓氧機，讓糖尿病和中風、慢性疼痛、頭痛、失眠等患者不用再到台中市就診，而員基對於醫療設備的投資也不遑多讓，今天他們公開最新採購的「640切斷層掃描儀」。

彰基體系院長郭守仁表示，640切是國內最先進的電腦斷層掃描儀，員基引進的最新的第四代，具有速度快、解析度高、低幅射等特性。

員基院長李國維表示，癌症與心血管疾病已躍居國人死因之首位，惡性腫瘤若能早期發現就能早期治療，避免癌細胞擴散，員基這部640切電腦斷層掃描儀，連「芝麻大小」的結節都能清楚斷出，其次利用這部斷層掃描儀，可以清楚看到冠狀動脈出血及狹窄的程度，不管心律不整或心跳過快，都能透過儀器知道原因何在，在心血管未達阻塞的程度就可進行評估性的治療。

李國維還說，肺癌已成為國人癌症致死之首位，尤其是肺腺症，如果用斷層掃描儀，可以很容易發現，只要國人養成定時健康檢查，透過640切電腦斷層掃描儀，就可防患於未然。