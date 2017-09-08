oBike在台北會如何？ 羅文嘉：註定是一場災難

oBike大舉進軍台灣市場，卻因停放亂象惹來非議。（資料照，記者簡惠茹攝）

2017-09-08 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕〕無樁共享單車oBike，登台4個多月違規停放情況嚴重，引發不少民怨，對此台北市交通局就公告「台北市共享運具經營業管理自治條例草案，要來好好規範oBike，oBike未來在台北市將不再能隨借隨停，將比照Youbike只能停在規劃的專用服務區。前台北市政府新聞處長羅文嘉則在臉書直言，obike在台北，註定是一場災難。

羅文嘉表示，obike在台灣其他城市會如何，他不知道，但在台北註定是一場災難。羅文嘉指出，obike就是一種告訴你「可以丟了就跑、隨意亂停的交通工具」，可以停在家門前，停在進出路口、停在機車格、停在騎樓下，但卻沒有人需要為此負責，「很快，災難就要來臨（看見巷口四處亂停的obike有感）」。

文章下方網友則留言，「同感，但是無奈」、「YOUBIKE是事業，做長期的；OBIKE是賭博，賺完一筆就跑的。」、「非常苟同，且不只台北，全台四處，在不可能出現的地方處處都能看見這亂象。」、「我完全贊成，假創新之名，實破壞之行，台灣UBIKE是最佳公共環保之代行車」。