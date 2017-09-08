高雄「電動汽車共享系統」亮相 10月免費試乘

2017-09-08 15:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市率先全國引進「電動汽車共享系統」，初期使用的Luxgen S3電動汽車今天正式亮相，今年10月將在「生態交通全球盛典」先設置示範租賃站，讓民眾免費體驗。

高雄市交通局今天舉辦「電動汽車共享系統論壇暨實車首次亮相活動」，展示國內大廠納智捷最新純電動S3車款，吸引民眾目光。

高雄市「電動汽車共享系統」於今年5月與電馳公司簽約，預計提供BMW i3、納智捷S3等百萬名車供民眾租借，費率暫定每半小時150元，預計2年內在高雄市設立50個租賃站，提供至少84輛電動車甲租乙還的服務。

高雄市交通局長陳勁甫強調，電動汽車共享是國際發展趨勢，可有效改善空氣污染、降低交通擁擠。

電馳公司經理朱禮佑表示，公司與鴻海合作開發國內首例汽車共享系統app，高雄電動汽車共享系統初期將採用納智捷車型營運，該車型續航力可達200公里，未來民眾只要下載app，成功加入會員後，透過電子化認證方式，就能以手機進行車輛預約、租借使用車輛、結算付款等，未來也將規劃引進BMW i3等其他車款加入營運。

交通局表示，2017生態交通全球盛典，將於10月1日起在哈瑪星舉辦1個月，打造哈瑪星成為全台第一個生態交通示範區，屆時將搶先開放第一座電動汽車共享系統示範站，地點在捷運西子灣站2號出口，現場提供5輛電動車，民眾只要攜帶身分證及駕照，就可免費試乘體驗。

交通局說，業者目前正評估租賃站地點，明年5月前將先設置10個站點，以捷運站、百貨公司：醫院、行政中心周邊為主。