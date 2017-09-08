救老人的命 新北406間托老中心避難逃生驗證過關

2017-09-08 15:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市65歲以上老人多達48萬5688人，占全市人口12.19％，由於國內歷年來老人安養機構火警總釀成重大傷亡，新北市消防局今年完成全市406處老人安養機構的避難逃生驗證；今天選在土城頂埔公共托老中心舉辦消防避難逃生演練，長輩們聽見警鈴後，迅速通報、幫忙滅火、有秩序地避難逃生，還有幾名老人家說，真的發生火警，趕緊拿來滅火器就好，手腳不輸年輕小伙子。

新北市新店「樂活老人照顧中心」去年失火，消防單位搶救時，火勢延燒迅速，釀成6死悲劇，檢警事後調查出是照護員不足，造成疏散過慢，導致嚴重傷亡；由於老人中心等照顧機構許多收容人年長或行動不便，成為火災傷亡高危險群，消防局格外重視老福機構安全，除要求相關設施設備符合公共安全規定，每半年也辦理消防演練，讓院方、長輩們熟悉逃生避難。

新北市消防局說，去年7月6日新店樂活老人長照中心火警案後，為免重演類似悲劇，消防局今年初發起跨局處聯合自衛消防編組，避難示範演練與驗證，6月底完成全市共406處場所的演練驗證，全面提昇老福機構業者對公共安全的重視及應變能力。

消防局長黃德清說，公共托老、長照是市政府重要公共政策之一，為強化弱勢避難場所的公共安全，市政府聯合稽查小組針對類似場所的員工，全面進行避難疏散觀念考核，訓練員工自衛消防編組作業，包含滅火班、通報班、避難引導班等實際應變能力，降低災時生命財產之損失；希望藉由在公共托老中心消防演練，發揮示範效果，呼籲各界共同重視長者安全。