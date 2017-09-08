身障畫家設計創作 伊甸中秋禮盒內外都公益

2017-09-08 15:22

〔記者譚偉晟／台北報導〕由於今年中秋節時間較晚，伊甸社會福利基金會表示，目前庇護工廠的訂單還未達目標的一半，對此伊甸基金會特別邀請身障畫家與插畫家參與禮盒包裝設計，要把這次特製的4種口味月餅禮盒，分享給民眾，希望大家在中秋佳節享受美食的同時，也能替公益盡一分力。

伊甸基金會社會事業處處長王昭恕表示，目前伊甸基金會在桃園、台中、台東等地，已經設立了4間庇護工場，秉持著要讓身障朋友「在有魚的地方釣魚」這個精神，伊甸基金會系今年再次透過與插畫家的合作，將伊甸萬芳啟能中心內身障畫家宜芳的3個畫作，結合了插畫家「無奈熊」、「柯基犬椪椪」、「Mr.Giraffe」的插畫角色，設計出能夠吸引消費者的中秋月餅禮盒設計。

身障畫家宜芳表示，這次融入禮盒設計的畫作，其中有一個是彰化王功漁港的風景，去年有幸在漁港看到日落的景色，讓他回家就將這個風景以油畫的方式繪製下來。對於這次畫作可以被放在禮盒上，他也表示相當開心。

伊甸基金會社會世界處副處長陳智宏說，目前庇護工場的訂單未達預定目標3萬5000盒的一半，為了吸引民眾選購，這次在中秋節慶時間，推出最受民眾歡迎的中秋禮盒，以傳統的蛋黃酥、綠豆椪，搭配創新的蔓越莓月品、檸檬香柚月餅切入市場。其中為了依循最高食品安全標準，伊甸基金會庇護工場在原物料上，會依循HACCP與ISO22000標準，藉此透過高規格食品安全，吸引注重健康與品質的消費者。

陳智弘指出，目前中秋禮盒的銷量約為去年同期的9成，因此這次選擇了市場較為少見的檸檬香柚月餅，以及不會過度偏甜的蔓越莓月餅，搭配傳統月餅一起推出。此外也希望能藉由這次與插畫家的合作，透過社群的分享，讓更多民眾願意選購庇護工場孩子所製作的烘焙食品。