石門水庫10年整治計畫 將完成最後一哩路

中庄調整池已完成蓄水，圖為北區水資源局空拍鳥瞰中庄調整池的大海報，整個外型很像一把大提琴，十足吸睛。（記者李容萍翻攝）

2017-09-08 14:56

〔記者李容萍／桃園報導〕擔負備援供水重任的中庄調整池今年5月10日試運轉開始蓄水，6月18日蓄滿、完成有效庫容量505萬噸，等於一座小的水庫，可解決石門水庫排砂期間鳶山堰高濁度供水問題，備援北桃及板新約7天需水量，可有效降低缺水問題，經濟部次長楊偉甫今天視察表示，此工程預計11月完工，石門水庫10年整治計畫將完成最後一哩路！

水利署北區水資源局今天也公布空拍鳥瞰中庄調整池的大海報，整個外型很像一把大提琴，十足吸睛。

楊偉甫指出，石門水庫是北部重要水庫之一，提供桃園近279萬戶及板新地區用水，極端降雨造成已營運53年的石門水庫大量淤積及高濁度，目前淤積已達庫容三分之一，剩下約2億立方公尺容量，民國93年艾利颱風期間曾造成桃園地區停水18天，政府在95年編列特別預算，著手進行石門整治計畫。

楊偉甫說，為解決颱洪期間石門水庫鳶山堰原水濁度飆高影響供水問題，經濟部水利署推動國內首座大型備援水池中庄調整池，利用大漢溪廢河道興建，總基地面積87公頃，作為石門水庫排砂期間，桃園、板新地區用水的備援供水系統，中庄調整池有效庫容量505萬噸，供水量最大每日80萬噸。

石門水庫整治計畫包括興建中庄攔河堰，閘門跨距約20公尺、高5公尺，使用油壓操作，可於無電力狀態下自重倒伏，是台灣首座於河道採用傾倒式活動堰的攔河堰，也是東南亞最大傾倒式活動堰，可在颱洪時利用水力幫助排砂，維持石門水庫庫容，未來石門水庫在颱洪期間的排砂操作將有更大空間，同時保持供水穩定。

石門水庫目前每年進砂量約342萬噸，現行水力排砂措施可排出117萬噸，路挖與抽泥方式約排90萬噸，為延長石門水庫壽命，水利署也在前瞻計畫中規劃阿姆坪防淤隧道，完工後估約能提供64萬噸排砂量。