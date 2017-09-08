墨西哥8.1強震傳2死 外交部：尚無傳出台人傷亡

墨西哥南部外海7日晚間（當地時間）發生規模8.1地震，圖為民眾到街道上避難。（法新社）

2017-09-08 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥南部外海7日晚間（當地時間）發生規模8.1地震，目前傳出至少2人死亡，對此，我外交部表示，目前尚無傳出台灣人傷亡。

墨西哥南部外海強震，墨西哥內政部表示，南部奇亞帕斯州（Chiapas）至少有2人死亡

；不少地區房子也被震垮。

外交部稍早表示，經與駐墨西哥代表處聯繫，外館人員、眷屬都安全，目前台灣民眾尚無傳出傷亡或受災訊息。

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