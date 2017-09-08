砂石車能不能「路過」 南投 國姓、仁愛2鄉長互槓

2017-09-08 14:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉民反對仁愛鄉野溪疏浚的砂石車行駛鄉內平面道路，鄉長丘埔生今帶領村長、鄉民封路抗議，並揚言肉身擋車，包商決暫停輸運1天，抗議現場平靜，但2位鄉長戰火愈演愈烈，丘埔生重申絕對不讓砂石車行駛平面道路，仁愛鄉長江子信則痛批對方「侵門踏戶」、「頤指氣使」，縣府則計劃下週一（11日）召開協調會，盼平息雙方戰火。

反對仁愛鄉黃肉溪疏浚砂石車行駛國姓鄉台21線及投133線的民眾，上午於北港國小前廣場集結，鄉長丘埔生也對沿線居民廣播，呼籲鄉親共同站出來捍衛通行安全與居住品質，上午9時一到正式封路，眾人手牽手走上街頭，堅決不讓砂石車路過。

包商見苗頭不對，早早決定暫停輸運，連同週休假日總計有3天的緩衝期，車水馬龍的台21線北港村路段頓時靜悄悄，完全看不到砂石車蹤影，為免砂石車趁機「偷跑」，仍有不少村民堅守現場，警方也派出大批警力維持秩序，避免擦槍走火。

抗議現場一團和氣，倒是國姓、仁愛鄉長的戰火持續延燒，丘埔生強調，縣府在仁愛鄉疏浚就開闢北港溪砂石車便道，仁愛鄉公所卻執意走人口稠密又老化的街區道路，老人、小孩安全誰來負責。

仁愛鄉長江子信則認為台21線、投133線平面道路非國姓鄉公所權責管轄，沒有國姓鄉同不同意的問題，丘鄉長帶頭違法亂紀，身為父母官，嚴重失格，依照程序協調，基於兩鄉敦親睦鄰，沒有什麼不可談的，但對方侵門踏戶、頤指氣使，命令仁愛鄉要配合國姓鄉高級鄉長，把仁愛鄉當三等國民，鄉民絕對嚴拒。

縣府工務處長陳錫梧則是希望雙方心平氣和，計劃下週一（11日）召開協調會，針對北港溪砂石車便道整修進度、仁愛鄉野溪疏浚砂石清運期程等問題，進一步溝通，盼能化解2鄉紛爭。