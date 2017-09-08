嘸愛讀冊擱嘸愛顧店 意外成為碩士書畫家

廖述麟（右1）向參觀者導覽解說他的畫作。（記者陳鳳麗攝）

2017-09-08 14:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣美術學會理事長廖述麟，今日起在國立中興高中舉辦師生聯展，擁有碩士學歷的他，國中畢業就不想升學，在家顧柑仔店，又不甘被綁在店裡而去學書畫，老師一句「畫畫無文學底子只是畫匠」，讓他退伍後重拾書本，後來還拿到碩士，他說，繞了一圈才知讀書最幸福。

在南投市土生土長的畫家廖述麟，國中時不喜歡唸書，決定不再升學，不只要幫忙父母的農事，且必須顧雜貨店，每天清晨6開門做生意，要顧到深夜11點才能打烊，終日被綁在店裡，讓他又想逃避，於是想出跟父親的朋友邵佑庚學書畫，一週有兩天學畫，不用顧店，原本只是逃避顧店，卻學出興趣。

邵佑庚看出廖述麟的天份，一直鼓勵他，畫畫技巧不是最重要，有思想才能畫好畫，有文學底子才不會只是個畫匠。邵老師的話影響了廖述麟，於是他在服完兵役後，重新到中興高中當學生，後來考上國立藝專。而這次是因自己想唸書才回校園，他說：「唸起書來感覺很開心又很幸福！」

曾經在國中當過專任美術老師的他，後來決定返鄉當專業畫家，開始創作並在文化中心教繪畫，教學過程中讓他又想再進修，後來又回學校唸研究所。

由於是中興高中的校友，因此該校圖書館新學年首檔展覽邀請他，他一口就答應，並與8名學生一起聯展，取名為「花與草的對話」，他強調，大自然的花草樹木，除有視覺的美感，還有心靈的滋潤。

廖述麟（右1）解說牡丹和公雞有很多意涵。（記者陳鳳麗攝）