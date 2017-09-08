NIKE在台首座物流中心 桃市大園揭幕

2017-09-08 14:28

［記者謝武雄／桃園報導］港商台灣利豐物流公司NIKE暨水源物流中心今天揭幕，水源物流中心占地3400坪，未來將提供NIKE物流相關業務，市長鄭文燦致詞時說，NIKE與台灣利豐物流合作建置物流中心，這是NIKE在台灣的第1家物流中心，也是台灣利豐在台灣第7家現代化物流中心，可以說是「強強相加」的組合。

台灣利豐公司表示，該公司進入台灣將近30年，從台北市長春路的第1家物流中心開始，如今水源物流中心是台灣第7家物流中心；以往NIKE僅委託台灣利豐倉庫業務，但物流部分還是由NIKE自行負責，未來NIKE物流將全部委託台灣利豐，未來台灣利豐水源物流中心至少提撥一半場地、人力專門從事NIKE物流業務，從進口貨物到庫存、運輸、倉儲到發貨給經銷商、門市，都會由水源物流中心負責。

鄭文燦致詞時表示，NIKE品牌深受台灣消費者喜歡，而桃園是台灣物流基地，NIKE與台灣利豐物流選擇在大園合作，興建現代化的物流中心，是非常正確的選擇；桃園市政府會積極推動智慧物流，給物流發展最大支持，也帶動台灣的競爭力。

鄭文燦說，NIKE是結合運動的流行品牌，深受各年齡層消費者喜歡，桃園市平均年齡37歲，是6都中最年輕城市，桃園有機場、鄰近台北港，深具交通優勢，目前有約1800家物流業，是台灣物流業的基地，NIKE與台灣利豐物流在大園合作建置現代化的物流中心，可以說是「強強相加」的組合。