信任顧客的傳統沒了？ 前官員批好市多引發熱論

2017-09-08 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕曾因被罵「人渣公務員」而控告作家馮光遠並獲得勝訴的前文建會主委盛治仁，卸任後進入雲朗觀光集團擔任總經理，他日前發文表示在好市多（Costco）購物結帳時，因故暫用妻子的會員卡，不料卻被店員拒絕進而造成不便，文章隨即引發網友熱議。

盛治仁文內指出，日前與妻子2人去好市多購物時，太太在結帳前正好想去拿盒麥片，便把自己的會員卡交給他要他先結，不料店員見狀表示不接受非會員本人結帳，而他又剛好沒帶會員卡，只好把已經放上去的貨品再放回推車，改到另一個地方去。盛治仁事後在臉書發文敘述全程，並感嘆好市多「過去信任顧客的好傳統」竟變成這樣。

本起事件隨後引發網友分成2派討論，部分網友認為這是由於台灣盛行的欺騙文化造成的後果，留言說「如果真心為了Costco好，應該給高層建議，若顧客可以說得出電話或ID應允放行」、「真的是被台灣人騙多的結果」、「（Costco）來台灣以後超不尊重人，超沒人性，不像在美國」、「是現場人員缺乏應變的能力，還是公司僵化的規定呢？好市多這樣的處理讓顧客感覺糟透了」。

不過也有不少人留言力挺店員的做法，表示「其實這是處理流程的SOP，尤其卡片中有金幣可以扣抵，會員卡是有價證券，若被人盜用將會對會員及員工產生極大困擾，絕對不是信任問題」、「其實這也是對會員的保障」、「他們有被投訴說人卡不一，所以就變這樣了」。