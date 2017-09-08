榮總桃園分院 預計明年申請為長照A據點

2017-09-08 14:20

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕榮民總醫院桃園分院獲雜誌調查為「桃竹地區十大最佳區域醫院」，桃園市長鄭文燦今早前往訪視時表示，配合「長照2.0」政策，榮總桃園分院未來將結合榮民之家，規劃發展長照中心，預計107年申請成為長照2.0社區整體照護服務A據點。

鄭文燦指出，目前在榮民之家安養的長輩平均年齡約80歲，失智人口比例較高，榮家可優先規劃失智中心；榮總桃園分院與榮民之家也可結合資源，讓榮家逐步提升為長照A級單位，期許榮總桃園分院運用區位及長照優勢，讓醫院永續發展。