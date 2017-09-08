逆風而上！展望會資助童 獲總統教育獎

2017-09-08 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕長期接受台灣世界展望會資助，來自澎湖、剛升上高一的張筱玲，榮獲今年總統教育獎，以個人的努力寫下逆風而上的榜樣；台灣世界展望會呼籲社會踴躍捐款資助貧困家庭兒童，讓更多像張筱玲一樣的學童都能圓夢。

筱玲父親因脊椎受傷，身體健康狀況不佳，母親是新住民，工作技術能力有限，雙親都以打零工維持生活，而微薄、不穩定的收入還須負擔生活及子女教育費用，使得經濟狀況時常入不敷出，生活辛苦。筱玲自6年前成為台灣世界展望會的資助童，透過每學期的助學金，幫助筱玲家稍稍舒緩經濟壓力，讓筱玲和妹妹無後顧之憂地完成求學之路。

儘管家境貧寒，筱玲沒有放棄希望，而是用積極、樂觀的態度去面對生活，把握每一個能夠學習的機會，且對任何事情都全力以赴，在學校課業名列前茅、也參加國語文競賽、戲劇表演，甚至成為學校桌球、排球校隊的一員；在課業、才藝及體育各方面都有亮眼表現，積極努力的生活態度，在今年獲得總統教育獎的肯定。

台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，澎湖因地處偏遠，教育資源相較缺乏，台灣世界展望會透過國內助學行動，在澎湖幫助約600名孩童，邀請更多愛心民眾響應「資助兒童計畫」資助一名國內孩童，或響應「國內助學行動」，愛心專線：（06）221-5800分機10。