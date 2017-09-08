送免費牛排稱有奧客才取消 網友：老闆沒說實話！

牛排店送的免費牛排。（圖取自桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區臉書）

2017-09-08 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕桃園有間牛排店為慶祝開幕，特別祭出開幕前3天送免費牛排的活動，每天限量1000份，但老闆卻在第一天下午將活動臨時喊卡，他今天受訪時說因有女客人拿完號碼牌就離開現場，後來店家叫號3次未到取消她的資格，這名女客人回來後，拿不到牛排一氣之下竟去報警，因此他才決定取消活動；不過有網友在PTT上爆料，其實老闆取消的原因是大家拿了號碼牌就走，無法達到人潮多的感覺，所以就不送免費牛排！

這名網友為了證實自己所言不假，在PTT上PO出當天領到的號碼牌，以及當天老闆貼出不再送免費牛排的公告，他透露，當天在11點時拿到號碼牌，因為不能請人代拿，所以他決定離開現場，他回去時發現店家門口有一陣騷動，經了解後才知道，原來老闆不送牛排了。

原PO說，老闆不送牛排的原因是因發現在100號之後的人領了號碼牌就先回去休息，等時間到了再過去，這樣達不到人潮多的感覺，所以不管有沒有號碼牌，他都不想送了。

原PO認為，他能接受老闆的做法，畢竟他是送東西的人，但用人潮影響周邊店家這個理由並沒說實話，而且老闆會被告詐欺一定是有人拿到號碼牌卻吃不到，被告其實剛好而已。