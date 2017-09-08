記得儲水！輸水管線滲漏維修 台南永康11里明停水

永康區停水範圍，包含11個里。（記者黃文瑜攝）

2017-09-08 13:26

〔記者黃文瑜／台南報導〕趕快儲水！台南市永康區的輸水管線滲漏，自來水公司第六區管理處進行維修，永康區11里約2萬餘戶，將於9日上午8點起停水至10日上午7點，自來水公司提醒用戶提前儲水備用。停水範圍包括埔園、正強、永康、東橋、二王、三合、復華等里，還有神洲、復國、鹽行、網寮等里部分地區。專家也提供儲水撇步，停水期間儲水，兼顧讓居家環境整齊，用水又方便衛生。

第六區管理處處長李丁來說，日前巡查時，發現永康區自強路120號前水管線疑似滲漏，為維持大台南供水穩定及送水安全，必須停水維修，復水時管線末端、大樓及地勢較高區供水會稍稍延遲。

李丁來說，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中還會有自來水，有水時也都能安心使用，直到管線中的水用盡。停水期間，千萬別將水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而污染飲用水。

台南清潔公會理監事莊育民表示，遇短期停水，一般透天住透天的民眾不需要特別儲水，只要水塔有水，停水期間節約用水就可以度過停水日。若是住公寓的民眾儲水時，可以使用儲水袋，取水方便衛生，儲水袋質地軟，家中有小孩較不容易撞傷或把水弄翻，也不像過去拿家裡各種子桶儲水占空間，平日也好收納。

此次永康停水區域影響範圍，主要是包括：永大路二段、三段以西，東橋一路銜接中山南路、中山東路以東，東橋一路銜接中正二街三三六巷、中正二街、中正路、新中街、竹林街二四巷以南，中華二路銜接忠孝路、忠孝路一五二巷、復華一街、復國一路、復華三街、國一高速公路、永二街、文化路以北。