串聯失智醫療與長照 竹市第一家失智共照中心成立

2017-09-08 13:18

〔記者王駿杰／新竹報導〕為串聯失智者醫療及長期照顧服務，新竹市政府、台大醫院新竹分院與台灣失智症協會今天共同舉行「失智共同照護中心」揭牌記者會，市長林智堅表示，未來將整合醫療與長照資源，在東區、北區、香山區各設立一個失智服務據點，提供失智個案診斷、治療、照顧一條龍服務。

台大醫院新竹分院長洪冠予指出，院方繼去年設置長照2.0B級複合型中心後，今年積極向衛福部爭取失智共同照護中心計畫，在58個申請單位中脫穎而出，成功在竹市設置第一家失智共同照護中心。

洪冠予表示，失智共同照護中心整合神經、復健、老年、家醫、牙科、護理、藥學、營養、社工等各專業領域，將失智照顧從社區發現個案、轉介就診、社區支援、急性處理到末期照顧，透過診斷流程與資源整合，讓個案及家屬快速完成確診，獲得相關照護資源。B級複合型中心則將服務範圍擴大至年輕型失智症患者，提供衰弱個案篩檢及延緩失能與共餐服務。

57歲的賈宗寧及太太楊子微今也出席記者會分享經驗，楊子微說，賈宗寧10年前記憶力就出現下降問題，常搞不清日期與時間，後來逐漸出現幻覺，導致情緒起伏很大，家人在照顧上也感到心力交瘁。

所幸透過台大新竹分院樂智課程及運動班，讓賈宗寧的情緒有明顯改善，家人也在課程中認識其他照顧者，彼此互相分享經驗。

市長林智堅指出，過去竹市長照中心人力不足，業務分散，他立刻找專家研議，今年4月成立「長照科」，從制度面整合，提升個案管理與轉介，推動各類照顧服務方案。竹市約有1573名失智人口，未來長照中心將和失智共照中心合作，讓有需要的失智患者及家屬能就近找到服務資源。

「失智共同照護中心」揭牌記者會今在台大醫院新竹分院舉行，由副市長沈慧虹、衛生局代理局長楊清媚、院長洪冠予手持拼圖，共同勾勒出竹市失智症患者的社區照護服務藍圖，象徵落實「在地老化」長期照護模式。