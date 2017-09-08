高餐大攜手萬豪 學生畢業直接就業 省2年職涯路

2017-09-08 13:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕高雄餐旅大學推動「國際餐旅產業學院」合作計畫，與擁有30多家飯店品牌的萬豪集團攜手，讓學生大四就能參加儲備幹部培訓課，通過遴選的畢業生可直接就業，還可加入中階主管養成班，估算可省下1到2年職涯時間，且集團已開出澳門10名職缺，讓台生有機會出國發展。

高餐大副校長王美蓉表示，雖過去多有產學合作，但這次與萬豪採「無縫接軌」模式，學生須在大三先完成實習1年，大四才可參加此計畫，目前該集團開出20名額，並派主管到校參與課程規劃及授業，直接在校內實施儲備幹部培訓，最後從課程中挑選合適的畢業生，直接加入飯店餐飲行列。

高餐大今天與萬豪集團旗下5家飯店簽約，包含台北W飯店、台北中山雅樂軒酒店、台北北投雅樂軒酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店及澳門的喜來登大酒店等，以台澳區為主簽下「國際餐旅產業學院」合作計畫。

台北W飯店總經理Harvey Thompson表示，萬豪旗下擁有30個飯店品牌，未來4年也預計在亞太區增500家飯店，而且希望多培育當地人才，也認為台灣學生積極、友善、誠實與謙遜，盼與高餐大合作，增進雙方發展。

台北W飯店人力資源總監張淑娟也說，一般新進職員需至少經過1到2年的培訓後，才能參加集團內的職業關愛中階主管養成班，但高餐大學生因有1年實習再加上此計畫的幹部培訓，畢業後立刻就業，更直接跳入中階主管養成，等於職涯上節省了1到2年。

王美蓉表示，該計畫今年剛起步，不僅台灣飯店釋出職缺，甚至澳門喜來登今年直接開出10個名額，學生未來有機會出國發展，且透過計畫讓其在學期間，就了解企業文化、飯店特色等，減少畢業後踏入職場的磨合適應，也降低跳槽的變動。