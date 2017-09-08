菸害20分鐘奪1命 中學生吸電子菸2年增1倍

喬治工商學生開場表演帶來創意婚紗拒菸走秀。（記者周彥妤攝）

2017-09-08 13:09

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局今指出，台灣每20分鐘就有1人死於菸害，罹癌而死有30％與吸菸有關；此外，風靡全球的電子菸，無證據顯示有助戒菸，危害健康不亞於傳統紙菸，但國、高中職生的吸食率，近2年增加超過1倍。

北市衛生局今攜手教育局，於北市喬治工商召開記者會，呼籲青少年拒絕吸菸及電子菸，學生開場表演更帶來創意婚紗拒菸走秀，校方另安排「美國隊長」響應戒菸活動。

衛生局健康管理科專員許芳源說，香菸至少有93種致癌物，可能誘發肺癌、口腔癌、咽頭癌、食道癌、胃癌及肝癌等；台灣每年約有2萬7000人死於菸害，菸害每20分鐘就奪取1人命，罹癌而死有30％與吸菸有關。

衛生局表示，近年全球興起的電子菸，世界衛生組織指出，並無任何證據證明其有助戒菸；衛生福利部食品藥物管理署抽測結果也顯示，大多電子菸含具成癮性的尼古丁，亦含致癌物甲醛、乙醛及其他有害物質，危害健康不亞於傳統紙菸，且有爆炸之虞。

衛生局表示，電子菸業者會藉由包裝或特殊風味等煙油，吸引青少年吸食；根據衛福部國健署「青少年吸菸行為調查」顯示，國、高中職生在電子菸吸食率分別自2014年的0.9％與2.4％，2016年增加至1.9％與4.7％，增幅超過1倍，國外文獻資料也指出曾吸食電子煙者，往後嘗試吸菸的機率高於未吸食者。

喬治工商校長俞禮亮說，菸毒不分家，吸菸害人不淺，拒菸是為健康絕非為省錢，呼籲青少年不要嘗試，也要拒絕二手菸、電子煙。

衛生局表示，北市120家以上合約醫事機構，提供二代戒菸衛教服務，每年補助2個療程，每個療程計有8次衛教諮詢服務，另有免費戒菸專線0800－636363，吸菸青少年可多加利用。菸害防制及戒菸服務相關資訊可至衛生局「無菸健康網」查詢。

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