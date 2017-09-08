新北推整合型行動支付 今年目標300店家

2017-09-08 12:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕智慧型手機興起，帶動民眾消費習慣改變，近年行動支付正夯，國內外業者紛紛搶進行動支付應用服務市場，掀起「嗶」經濟風潮。新北市政府整合歐付寶、橘子支及Pi行動錢包3家業者，推出整合型QR Code服務，即日起消費者至指定店家消費，以手機App掃描QR Code，即可完成消費，今年目標上看300家。

經濟發展局局長張峯源表示，行動支付有經濟、方便、安全的特性，希望2020年普及率達到5成。目前行動支付應用市場上，因店家QR code規格無法統一，易造成消費者混淆，使用不便。市府今年整合國內3大行動支付業者的QR Code服務，推廣至轄內餐飲業者，已有200多家業者加入系統，今年目標上看300家。

張峯源說明，今年整合歐付寶、橘子支及Pi行動錢包的支付通道，推出「新北New Pay Fun」的QR Code服務，合作店家只需準備一張QR Code立牌，未來不管街頭藝人、攤販、夜市、租賃業、自動販賣等，都可掃瞄QR Code支付，提供消費者多元便利的結帳選擇。

新北New Pay Fun的QR Code整合服務即日起上線，市府預計10月底推出「特色商圈Go」、「街頭最速Pay」等活動，搭配消費滿額贈及抽獎。相關訊息請至「經濟發展局」網站及「來趣新北商圈」粉絲團查詢。