國慶連假離島加班機 11日8點起開放訂位

2017-09-08 12:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕民航局今天表示，依現階段旅客訂位情況，國慶連假期間金門、澎湖及馬祖往來航班需求大，已再協調航空公司規劃澎湖、金門及馬祖航線加班機計18架次，提供1780個座位數，下週一上午8點起開放民眾電話訂位及網路訂位、購票。

民航局表示，依目前訂位情況，以10月6日台灣往澎湖，10月7日台灣往澎湖、金門及馬祖，10月9日澎湖及馬祖往台灣，及10月10日澎湖、金門及馬祖往台灣的需求較高，已協調航空公司規劃增開澎湖航線10架次（含放大機型）、提供1064個座位數，金門航線4架次、提供436個座位數，馬祖航線4架次、提供280個座位數，民眾如有需求可逕洽航空公司訂位。詳細航班資訊，民眾可洽詢各航空公司或參考附表查詢。

而民航局自104年以來於3天以上連續假期在機票上加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制，讓旅客訂位後未搭乘的比例明顯降低，因此今年國慶日連續假期將比照實施，在尖峰時段10月6日至8日台灣出發至離島方向，以及106年10月9日至11日離島出發回台灣方向的機票，加註「限當日當班次」、「逾期作廢」的使用限制。

民航局也提醒旅客，訂位後應於航空公司規定期限內完成開票，以確保自身權益，如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。