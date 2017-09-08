花蓮吉安、鳳林自來水延管工程 今年可望完工

2017-09-08 12:07

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣自來水供水普及率現為85.39％，仍有許多居住在偏遠區域的民眾無法使用到穩定的自來水源，立法委員蕭美琴今年3月與自來水公司第九區管理處處長沈文宗前往鳳林鎮會勘後，順利爭取到吉安鄉、鳳林鎮自來水延管及老舊管線汰管工程逾3千萬元經費，預計今年就能完工。

花蓮許多偏遠區域因自來水管線行經成本較高，位於鳳林鎮的山興里、林榮里、南平里及吉安鄉的廣賢一街、廣興一街等地佈管尚未普及，加上部分區域管線老舊，嚴重影響居民的用水品質。

蕭美琴說，經多次與自來水公司協調爭取後，花蓮許多鄉鎮已陸續進行延管工程及老舊管線汰管工程計畫，今年所核定的吉安及鳳林等多處工程，經費約3314萬元，目前已著手施作，預計今年度就能完工，可望有效改善民眾的用水問題。

沈文宗表示，花蓮居住人口密度較低，延管工程所需的每戶成本均高出其他區域，導致工程評比順位因此往後遞延，但有鑑於花蓮區域特性特殊，今年則以特案辦理鳳林等地的申請案件，現階段仍陸續接受地方申請，希望可儘速改善花蓮無自來水地區的用水需求。

蕭美琴說，花蓮仍有許多待申請自來水的觀光重點地區，包括富里六十石山、豐濱等地，都陸續接獲民眾反映自來水用水問題，接下來也將持續和自來水管理處配合，關心花蓮自來水延管工程進度。