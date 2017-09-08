訂房網站陷阱多 消基會調查6家星級飯店收取高額解約金

2017-09-08 11:47

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國外訂房網站經常以優惠早鳥價格吸引旅客提前訂房並繳交總房價，交通部今年1月公告修正《個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項》規定，旅客若取消訂房可要求業者依通知時間退還一定比例預收房價。但據消基會抽樣調查，包括W飯店、台中金典酒店等6家飯店業者全都違反規定。

消基會董事長游開雄表示，近來國外訂房網站興起，憑著快速比價、不定期優惠等服務特色滿足消費者需求，同時也吸引許多國內飯店業者合作，但國外訂房網推出超優惠價格背後，卻綁定高額解約金，與消費者認知上有不同，經常衍生消費糾紛。近兩年，消基會受理的國外訂房網消費爭議申訴案件，有高達6成涉及收取高額解約金。

交通部為因應類似消費爭議，今年1月下旬公告修訂《個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項》，規定預收總房價者，旅客解約時可要求業者按解約通知日依比例退還總房價，即入住前3天內解約應退還預收總金額100%，入住前1到2天解約，應退還總金額50%；或是1年內保留以付金額做為日後消費抵扣使用。

但消基會今年8月抽樣調查Agoda、Booking.com、Hotels.com、Ctrip 4個國外訂房網都有販售的國內飯店，分別是台北W飯店、新竹關西六福莊生態度假旅館、台中金典酒店、台南晶英酒店、高雄中央公園英迪格酒店、花蓮福容大飯店，卻通通違反規定。

游開雄指出，只要消費者在上述訂房網站預訂W飯店早鳥優惠或特惠住宿方案，需預付總房價，若因故解約就會被扣總房價。而台南晶英酒店在Agoda及Hotels.com雖未規定不可解約，但卻標示入住前兩週內通知取消，收取全額房價。台中金典酒店及花蓮福容大飯店在Ctrip網站上也標示，入住前第3天取消訂房，收取全額房價，嚴重違反交通部現行法規規定。

游開雄呼籲，主管機關應落實稽查，一球違反規定業者應寄宿修改契約內容，保障消費者權益，同時督促業者充費皆露資訊，避免消費糾紛發生；並提醒消費者訂房前應了解相關規定，如是否可更改、延期或取消退費等，使用國外訂房往站時，最好選擇國內有分公司或辦事處的業者，以免投訴無門。