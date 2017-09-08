近5成幼兒最愛看電視 學者：影響視力跟空間辨識能力

2017-09-08 11:28

〔記者葉冠妤／新北報導〕家長看過來！有日本學者研究台灣幼兒發展，發現幼兒若超過晚上10點才睡覺，恐造成學習注意力不集中，而就新北市的幼兒做調查，高達近5成的6歲幼兒每天放學回家的主要活動是看電視或影片，將影響視力和空間辨識能力。

日本早稻田大學腦科學及嬰幼兒發展專家前橋明，研究日本幼兒近年面臨3大問題，分別是睡眠時間不規律、用餐時間不定和運動不足，台灣幼兒也有相同問題，新北市獲得前橋明授權，今發行中文版嬰幼兒健康手冊，並在三重重新公托中心舉辦新書發表，未來也將在公托與公幼舉辦講座。

前橋明指出，自2015至2016年來台灣新北研究觀察幼兒發展，發現與日本面臨相同問題，幼兒超過晚上10點才就寢，因吃宵夜長胖、肌肉不發達，早上又因為家長趕上班，幼兒被迫早起而來不及吃早餐，造成學習注意力不集中。

前橋明也針對新北公托、親子中心進行問卷調查，幼兒放學回家後主要活動是看電視或影片，每天超過1小時的0歲起平均9.4%，到6歲高達48.4%，不僅沒有運動，也影響視力與空間辨識能力。

他建議，家長可以抓著幼兒的腳讓幼兒用手走路、做家事之餘配合音樂律動等親子體操，透過自己身體與幼兒就能進行，能適度刺激幼兒感官和肢體，促進大腦發展。