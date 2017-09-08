近5成幼兒最愛看電視 學者：影響視力跟空間辨識能力

2017-09-08 11:28

〔記者葉冠妤／新北報導〕家長看過來！有日本學者研究台灣幼兒發展，發現幼兒若超過晚上10點才睡覺，恐造成學習注意力不集中，而就新北市的幼兒做調查，高達近5成的6歲幼兒每天放學回家的主要活動是看電視或影片，將影響視力和空間辨識能力。

日本早稻田大學腦科學及嬰幼兒發展專家前橋明，研究日本幼兒近年面臨3大問題，分別是睡眠時間不規律、用餐時間不定和運動不足，台灣幼兒也有相同問題，新北市獲得前橋明授權，今發行中文版嬰幼兒健康手冊，並在三重重新公托中心舉辦新書發表，未來也將在公托與公幼舉辦講座。

前橋明指出，自2015至2016年來台灣新北研究觀察幼兒發展，發現與日本面臨相同問題，幼兒超過晚上10點才就寢，因吃宵夜長胖、肌肉不發達，早上又因為家長趕上班，幼兒被迫早起而來不及吃早餐，造成學習注意力不集中。

前橋明也針對新北公托、親子中心進行問卷調查，幼兒放學回家後主要活動是看電視或影片，每天超過1小時的0歲起平均9.4%，到6歲高達48.4%，不僅沒有運動，也影響視力與空間辨識能力。

他建議，家長可以抓著幼兒的腳讓幼兒用手走路、做家事之餘配合音樂律動等親子體操，透過自己身體與幼兒就能進行，能適度刺激幼兒感官和肢體，促進大腦發展。

  • 新北市長朱立倫今天出席日本日本早稻田大學腦科學及嬰幼兒發展專家前橋明的新書發表會，與重新公托中心的家長、孩子、幼保老師合影。（記者葉冠妤攝）

    新北市長朱立倫今天出席日本日本早稻田大學腦科學及嬰幼兒發展專家前橋明的新書發表會，與重新公托中心的家長、孩子、幼保老師合影。（記者葉冠妤攝）

  • 新北市長朱立倫（右）今天出席日本日本早稻田大學腦科學及嬰幼兒發展專家前橋明的新書發表會。（記者葉冠妤攝）

    新北市長朱立倫（右）今天出席日本日本早稻田大學腦科學及嬰幼兒發展專家前橋明的新書發表會。（記者葉冠妤攝）

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