花蓮新南向拚觀光 業者赴馬來西亞吸客

2017-09-08 11:06

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣旅宿、觀光及伴手禮業者，繼6月及8月至香港、新加坡參與當地旅展後，今再度配合政府推動「新南向政策」，遠赴馬來西亞進行觀光交流活動，除推廣花蓮4天3夜的深度旅遊行程，還邀請國際媒體組成踩線團，盼能打開花蓮知名度。

交通部觀光局今年持續在馬來西亞地區，深化「Time for Taiwan 旅行臺灣就是現在」的行銷活動，並結合文化、浪漫、美食、購物、樂活及生態等6大主軸推廣台灣觀光；花蓮縣去年因香港直飛花蓮後，約有近5萬人次的港澳、中國及東南亞旅客來往花蓮，為接續開發旅遊市場，縣政府觀光處還與多家業者前往馬來西亞參與秋季旅展。

觀光處代理處長彭偉族說，景氣低迷加上中客來台觀光人數萎縮，嚴重衝擊花蓮觀光產業，為了開發多元旅遊市場，邀集花蓮縣民宿協會、休閒旅遊協會、觀光旅遊民宿協會、觀光旅館商業同業公會及多家飯店業者，一起至馬來西亞進行觀光交流活動，希望能夠帶動地方的觀光效益。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，大環境不佳、國旅客減少，各行各業都相當冷清，縣府推動香港直航後，港客明顯增加，但東南亞旅客相較下仍少，為打破觀光窘境，業者們聯手走出去，與他國觀光業分享交流，期待開通東南亞及東北亞的觀光市場。

他說，此次參展約設置9個攤位，內容包含優質住宿、在地文化、伴手禮等，並希望能夠推廣花蓮4天3夜的深度旅遊行程，另預計與馬來西亞在地旅行社合作，邀請國際媒體踩線，打開花蓮的旅遊知名度。