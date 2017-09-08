新生入住校宿 猛男學長當「挑夫」幫搬行李

華醫棒球隊員組成親善服務團，幫忙學弟妹搬行李。（記者吳俊鋒攝）

2017-09-08 10:41

〔記者吳俊鋒／台南報導〕暑假結束，下週一正式上課的中華醫事科大，今天受理來自外縣市的新生入住宿舍，校方派出由棒球隊選手組成的親善服務團來協助，20位猛男當起「挑夫」，幫忙搬運行李，還擔任臨時導覽員，介紹周邊環境，讓學弟妹們受寵若驚，陪同的家長也稱讚，直說「足感心」。

校長曾信超表示，入住宿舍的一年級學子將近800位，陌生環境初來乍到，難免會有點忐忑不安，因此特地派出型男帥哥提供親善服務，讓新鮮人歡喜入厝，化解緊張的情緒。

今天上午9點半起，住宿新生陸續報到，無論是自己搭客運，或者由家長接送，一下車，棒球隊的猛男們立刻趨前服務，幫忙拉行李、提皮箱，各種大小包的物品，都幫忙搬運，場面溫馨。

曾信超親自到宿舍前迎接新生，親善團又協助搬運行李，讓家長相當感動，有的還合影留念，直說要PO上臉書，讚揚一下學校。

生平首度外宿求學的護理系的謝佳均與陳祉庭，對於這項貼心服務都覺得受寵若驚，感謝校方的安排，協助她們儘速熟悉環境，展開新生活。

棒球隊長洪弘毅則說，這樣的服務只是舉手之勞，希望透過親切的迎接方式，讓學弟妹們感受到華醫大家庭的溫暖，早日適應新生活。

華醫棒球隊選手當起挑夫，幫忙新生搬運行李。（記者吳俊鋒攝）