男性這種病難發覺 連醫生得病都不知！

和信醫院泌尿外科主任張樹人指出，攝護腺癌手術是相當困難的，因為攝護腺位在骨盆腔深處，且開刀空間十分狹小，相當考驗醫師的開刀功力。（照片由張樹人提供）

2017-09-08 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕根據衛生署統計，攝護腺癌位居國人男性十大癌症第5名，每年約新增5千名攝護腺癌患者，發生率與死亡率均呈逐年增加之情形，但攝護腺癌非常容易被民眾忽略，罹癌初期幾乎沒有症狀，許多患者往往要到排尿感到疼痛，就醫後才會發現罹患攝護腺癌，多半都已發展到第三期，加上傳統攝護腺癌手術相當困難，很容易造成大量出血且復原緩慢，且攝護腺癌開刀難度又高，所以攝護腺癌才有「隱形殺手」之稱。

和信醫院泌尿外科主任張樹人表示，近來有一名58歲的開業醫生前來就診，該名醫師以往天天坐著幫人看病，某天突然感到骨頭劇烈疼痛，前來就診檢查後才發現罹患攝護腺癌末期，一般患者若因骨頭疼痛就診檢查出攝護腺癌，多半都已轉移到第4期，存活率剩5年。另一名居住在台灣多年78歲的德國男性，近來同樣也健檢發現罹患攝護腺癌，兩名病患都採取達文西機械手臂進行微創手術治療，兩者手術都相當順利， 術後完全康復且沒有後遺症的發生。

張樹人說，攝護腺癌手術是相當困難的，因為攝護腺位在骨盆腔深處，且開刀空間十分狹小，相當考驗醫師的開刀功力。傳統手術中，執刀醫師會在病患肚臍下方開一道12公分長的傷口，接著分離附著在攝護腺上的性神經，再把攝護腺與膀胱、背靜脈叢等組織分離，最後進行單獨切除處理，複雜的開刀過程非常容易導致術中大量出血，一般失血量約在3千到5千c.c，且患者開完刀後通常會劇烈疼痛，術後要住院約6天修養。

張樹人指出，近年因為微創手術科技進步，機械手臂大幅降低攝護腺癌開刀困難度，醫生透過高倍率鏡頭將手術部位放大10倍，可看清楚病灶位置又能以機械手臂精準操刀，整個手術時間大約只要2小時，失血量也僅有100至200c.c，患者只需住院3天就能回家休養，術後患者也不會出現尿失禁問題。張樹人醫師透露，若是以傳統方式開攝護腺癌，他目前1年約可開5次，但若利用機械手臂開刀，1年可以開到80到90次，成效相對良好。

張樹人建議，攝護腺癌好發於60歲以上的民眾，家族成員中有罹患過乳癌、大腸癌、直腸癌者，罹患攝護腺癌的機率比一般人高出10倍，近來還有科學研究發現，糖尿病、高血壓患者也是高危險群。想要早期診斷攝護腺癌，民眾可以靠抽血檢驗攝護腺特定抗原（簡稱PSA），若PSA數值大於4，就要去泌尿科檢查且搭配肛門指診，以免錯失黃金治療期。預防保健上，建議減少攝取富含動物性脂肪的食物，例如紅肉、燒肉，此類食物經過高溫油炸後容易產生致癌物。