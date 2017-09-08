智慧型手機新用途 用AR技術將操控機器人

2017-09-08 06:39

〔記者譚偉晟／台北報導〕由Google在2014年展示的「Tango」技術，讓機器具備能藉由多個相機鏡頭，辨識3D空間的能力，藉此讓擴增實境（Augmented Reality，簡稱AR）的應用可以更深度整合在真實世界的場景。而現在台灣所研發的手機應用，已經可以讓用戶透過智慧型手機螢幕，點擊畫面中的位置操控機器人移動，解決過去機器人操作複雜又難以理解正確位置的問題。

這項由廣明光電研發團隊開發的應用，是希望透過智慧型手機上的Tango技術，作為機器人定位的輔助方式。由Google推出的Tango技術，讓裝置可以藉由「景深鏡頭」和「動態偵測感應鏡頭」的3D空間捕捉技術，進行動作感知、區域學習、以及深度感知等，藉此讓智慧型手機這類裝置可以理解影像中的三維空間，作為機器人移動的定位資訊。

廣明光電展示了以智慧型手機操控機械手臂的使用方式，透過手機螢幕上的應用介面，用戶可以直接點擊螢幕中的三個點，作為機械手臂辨識三維空間相對位置的方式。一旦定位完成，只需要點擊手機螢幕上的畫面內物件，就可以遙控機械手臂去捕捉畫面中的各項物品。

開發人員指出，這項技術最大的好處是可以透過手機去簡單進行機器人的定位微調，解決目前不少機器人因為攝影機角度限制，無法偵測到高處位置、而無法移動至該區域進行任務的問題。不過由於目前該應用仍在開發階段，還需要進行調整以及改善使用者介面，才能被有效應用在各個領域，因此目前開發團隊還沒有確切的應用釋出時程。