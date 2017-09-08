09/08 各報重點新聞一覽

2017-09-08 06:17

自由時報

吾黨改我們 政大校歌去黨化

政治大學校歌因有「吾黨」、「三民主義」等詞彙，多年前就被認定黨國意識太深，不符社會脈動潮流，去年經師生抗爭並啟動修正程序，政大昨天召開校務會議正式通過修正版校歌，拿掉黨國意識詞彙，改為「民主法治」、「自由人權」等普世價值，但學校仍採取新舊版本並行，讓師生各唱所愛。

詳見吾黨改我們 政大校歌去黨化。

首例 未入學就「被轉學」

少子化風暴兇猛，再傳大專退場危機！一○六學年各大學陸續開學，台灣觀光學院今年錄取日間部、進修部、五專部共一六三名新生，除了廚藝系卅五人外，其他一二八名新生卻是尚未入學就面臨要「被轉學」的命運，創下台灣高教史上的首例！

詳見首例 未入學就「被轉學」。

除癌利器 質譜筆10秒抓出癌細胞

癌症病患擔心手術沒把腫瘤切除乾淨的疑慮，可能就要有解，因為美國科學家最新研發的「質譜筆」（MasSpec Pen），只要手持輕觸三秒，十秒內就能利用癌細胞獨特的代謝物當場抓出組織內的癌細胞，不僅毫無破壞性，且準確度高達九十六％，醫師未來動刀可望萬無一失。

詳見除癌利器 質譜筆10秒抓出癌細胞。

蘋果日報

賴清德今領軍上陣 一例一休 稅改 新內閣拆彈

新任行政院長賴清德團隊，今天宣誓就職，準副閣揆施俊吉近日接受中央社、「上報」訪問，直言一例一休及稅改案將進行微調，引發外界高度關注。儘管施俊吉昨傍晚轉為低調，對是否微調一例一休與稅改案，表示「還要持續與各界溝通」，但前台南縣長蘇煥智預言，「一例一休」修法是賴清德當行政院長的起點，「話都講了要吞回去有點困難」。立委也預料，《勞動基準法》修法與稅改，將成賴內閣執政後必須優先拆除的兩顆未爆彈。

柯自比「扁鑽」 稱賴是長刀

台南市長賴清德今天接任行政院長，賴與同屬醫界出身的台北市長柯文哲被視為當前角逐2024總統最熱門人選。《商業周刊》昨刊出柯文哲評價自己與賴清德的專訪，柯認為賴是內科醫師，做事風格慢，適合拿「長刀」，他自己是急重症醫師，習慣快速做決定，適合拿「扁鑽」。對此，柯昨受訪直言，他慣於瞬間做決定，有時這在政治上是缺點，賴清德做決策較有計劃性，這是兩人最大的不同，其實政治工作可以慢慢想。

聯合報

新內閣微調一例一休 「連上12天班」考慮鬆綁

新內閣「第一支箭」將微調一例一休，賴清德今天接任行政院長，他昨天表示，一例一休是國家重大政策，待與內閣成員討論後，再向國人報告。

北韓處置 中共靠攏安理會

北韓試爆氫彈引發朝鮮半島情勢不安，美國在準備提交給聯合國安理會的涉北韓決議草案中，提出要對北韓實行石油禁運，還計畫禁止北韓出口紡織品，禁止北韓公民在境外工作等。中共外交部長王毅七日表示，鑑於朝鮮半島形勢出現的新變化，中方贊同聯合國安理會做出進一步反應，採取必要舉措。

中國時報

大巨蛋 重啟戰火

世大運甫風光落幕，台北市長柯文哲與遠雄企業團創辦人趙藤雄為了大巨蛋，又要重啟戰火！北市府認定有重大公共安全疑慮，勒令全面停工，台北高等行政法院昨天判決市府勒令停工沒問題，但與公安相關部分不能要求遠雄也停工，等同遠雄可以局部復工，這場官司還有得打。

SOGO正名 遠東、國泰銀卡位戰

開戰了！太平洋SOGO百貨全面更名遠東SOGO，遠東集團旗下遠東商銀發動突襲，自掏腰包加碼店內優惠，積極扶正「遠東快樂卡」地位，傾全力邊緣化國泰世華銀，要讓原本的SOGO聯名卡混不下去，兩集團糾葛超過10年的新仇舊恨，這回一次引爆。