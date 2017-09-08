熱帶低壓減弱！各地高溫悶熱 午後防雷陣雨

中央氣象局指出，今天預計各地都將是上午多雲到晴，下午有午後雷陣雨的天氣型態。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-08 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，隨著熱帶性低氣壓遠離，今天（8日）水氣會少一些，預計各地都將是上午多雲到晴，午後有雷陣雨的天氣型態，主要在北部、東北部、東部地區及各地山區有短暫雷陣雨的機率，另外，偏南風影響，清晨至上午間在南部沿海地區也會有局部短暫雨。

溫度方面，大致和昨天（8日）類似，由於偏南風的環境，各地高溫約32、33度，感受上仍然有些悶熱。

氣象局表示，今、明兩天台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，馬祖有局部短暫陣雨，午後北部、東北部、東部地區及其他山區有部短暫雷陣雨。今日清晨至上午間西半部沿海地區仍有局部短暫陣雨。

氣象局預估，週六至下週二（9日至12日）台灣的天氣型態還是以午後雷雨為主，沒下雨還是比較悶熱些；不過週六太平洋高壓稍減弱，使得韓國至中國華中的鋒面，在往東移至日本的過程中稍往南壓，此鋒面的尾端在週六掠過台灣北部海面，馬祖要提防有短暫陣雨，台灣本島的天氣以午後雷雨的型態為主。

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空氣品質方面，今日全台各地為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。