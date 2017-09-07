高市啟動柴油車汰舊及濾煙器補助 最高獎勵40萬元

2017-09-07 23:28

〔記者陳文嬋／高雄報導〕柴油車穿梭市區趴趴走，排放PM2.5是1級致癌物，占高市PM2.5總排放量1成，市府環保局啟動柴油車汰舊及濾煙器補助獎勵，1、2級大型汰舊最高補助40萬元，3級柴油車加裝濾煙器最高補助15萬元。

市府環保局表示，高市柴油車約3萬輛，每天由外縣市進入高市的柴油車高達2.3萬輛次，市區趴趴走冒黑煙，PM2.5年排放量1100噸，占高市PM2.5總排放量1成，更是世界衛生組織確認一級致癌物，直接威脅民眾健康，凸顯對高市空污危害大。

依交通部統計資料顯示，高市1、2期大型柴油車12942輛，車齡均超過18年以上，若全數汰除後，每年可削減粒狀污染物490.9噸、氮氧化物7090.6噸及揮發性有機物867.6噸排放量；高市3期大型柴油車約五千多輛，若全數加裝濾煙器後，預估每年減少PM2.5排放量55噸。

環保局表示，由於各區清潔隊垃圾車輛與民眾日常生活接觸頻繁，為維護空氣品質及保障民眾健康，104年7月起安裝80套濾煙器系統，裝置後黑煙平均污染去除率達8成以上，對空氣品質改善有很大的助益。

環保局啟動柴油車汰舊及濾煙器補助獎勵，1、2期大型柴油車汰舊補助金從25萬元起跳，最高24噸可補助48萬元，約佔目前同型柴油新車售價1至2成，補助至108年12月10日止；若是3期柴油車加裝濾煙器，可補助7萬到15萬元，補助可至109年底止。