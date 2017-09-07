說好的頒獎呢？屏東民宿業者質疑 縣府澄清擇期頒獎

2017-09-07 23:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府日前舉辦首屆全縣十大民宿徵選，最後名單出爐，原定本週一要頒獎，後來又延到週二，但最後週一卻通知要取消，部分得獎民宿打電話詢問，卻接獲不頒獎回覆，部分民宿業者投訴，好不容易辦完首屆卻恐以郵寄獎牌獎狀等收場令人遺憾，不過縣府觀傳處澄清，為了調整獎牌獎座至完美呈現，頒獎典禮延期，但一定會擇期頒獎。

屏東縣內的觀光景點蓬勃發展，民宿也孕育而生，目前全縣有超過600家的合法民宿，主要集中在知名景點墾丁、小琉球的恆春半島鄉鎮及琉球鄉內，為展現在地民宿特色並提升能見度，屏東縣政府規劃「屏東十大民宿徵選活動」藉以推廣屏東優質民宿。

該比賽於7月28日開始首階段臉書網友投票（40%）的網選，期間觀傳處出資請旅遊達人以「秘密客」身分住訪（60%），規格勘比星級大飯站，項目則以「貼心服務」、「CP值高」更貼近民宿的角度作為評分內容。

最後共投出27萬餘票，投票人數達14萬人，8月21日公布恆春鎮：日安寶貝民宿、墾丁亞曼達會館民宿、有棵樹特色民宿、波拉波拉民宿；琉球鄉：小琉球極の宿、正好友民宿、星月旅店特色民宿；東港鎮：東津御苑；林邊鄉：發現號特色民宿；潮州鎮：沐雨鍾林靜心民宿等進入前10。

但投票過程遭疑「機器人」灌票，網站後來加上勾稽框杜絕紛爭，但不願具名業者指出，頒獎典禮原定本週一延到週二，週一卻又用電話通知隔天取消，對比網路拉票各家民宿無不卯足全力拉票並持續服務客人的努力令人遺憾；不過有業者緩頰，指週二中元節配合普度就忙翻，且仍屬旺季，當天辦反而可能有不少間民宿缺席，對此舉推廣屏東民宿仍持正面看法。

縣府觀傳處則澄清，希望首屆徵選的獎牌獎座能作到盡善盡美，現仍在調整，待獎牌作好還是會擇期頒獎，強調獎牌會讓業者驚豔，絕不可能郵寄了事，而本屆網路後台能清楚紀錄票投向何處及其IP，都是在防弊機制下運作，沒有出現不公正灌票情形，但未來規則還會再訂得更嚴謹。