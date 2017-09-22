校服我最正》田中高中「嫩芽綠」 襯托青春有朝氣

田中高中是彰化縣最年輕的高中，淺綠色的制服配色，就像稻田裡翠綠的秧苗，給人無窮的希望。（記者陳冠備攝）

2017-09-22 06:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中高中是彰化縣內最年輕的高中之一，增設高中部至今僅7年，學校制服跟校史一樣充滿年輕風格，上衣設計採取如嫩芽初綻的淺綠色，領口跟女生短裙搭配墨綠基底的蘇格蘭紋，顏色鮮明又充滿氣質，而象徵大自然的綠色也跟「稻米的故鄉」田中鎮意象不謀而合，成為南彰化最有特色的高校制服。

田中高中制服嫩芽綠，襯托青春有朝氣。（記者陳冠備攝）

田中高中校長潘福來表示，田中高中7年前由田中國中改制完全中學，為區分國、高中學生，邀請學生集思廣益，一起設計新制服並讓學生自行票選，夏季制服方面，男女上衣為淺綠色，領口與女生夏季短裙，搭配墨綠方格與紅白交織的蘇格蘭紋，男生則著藏青色長褲。

田中高中夏季制服，男女上半身著淺綠色上衣，下半身女生穿墨綠色格子裙，男生穿藏青色長褲。（記者陳冠備攝）

學務主任李彥衡說，為盡量跟其他學校區隔，設計了許多樣式，最後決定採用以綠色為主的制服，因為綠色象徵成長、大自然，就像田中稻田裡翠綠的秧苗，給人無窮的希望，格子設計也傳承了國中部制服傳統，但高中部制服上的菱格放大，相對給人印象更穩重，襯托青春同時也展現出優雅的一面。

淺綠色上衣搭配墨綠格紋裙，散發青春氣息又不失穩重。（記者陳冠備攝）

高二學生張家瑄說，淺綠色的制服感覺很清新，視覺不易看膩，跟別的學校很容易區別；另一名高二學生黃維琦也稱讚，學校制服很有特色，綠色配上蘇格蘭紋，能象徵學生青春氣息又不失穩重，最能代表田中第一學府的精神。

田中高中成立僅7年，校服設計跟校史一樣充滿年輕，有風格。（記者陳冠備攝）

第一屆畢業的校友林慧如說，一開始覺得綠色的制服很像郵差，上課時還會互虧「今天送信了沒」，不過近年流行暖色系，加上經典格紋，看久了還蠻漂亮的。

田中高中嫩芽綠色制服辨別度極高，最能代表田中第一學府的精神。（記者陳冠備攝）

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