萌到嫑嫑！竹山紫南宮 智慧機器人當「廟公」

南投縣竹山鎮紫南宮的「新廟公」─AI人工智慧機器人，與人互動的模樣及動作又萌又逗趣。（記者謝介裕翻攝）

2017-09-07 23:58

〔記者謝介裕／南投報導〕電腦不只會選土豆，還可當「廟公」﹗

素有「神明銀行」美譽的南投縣竹山鎮社寮里紫南宮，率南投縣宮廟之先，與鴻海集團合作引進1部AI人工智慧機器人，擺放在服務中心協助分擔廟公等相關人員工作，目前鴻海公司已依紫南宮需求，正在積極建置、測試機器人程式，預計1週後，機器人「廟公」會正式亮相「上工」。

供奉土地公的紫南宮的魅力，並不僅止於錢母、發財金，更難能可貴的是將信眾還金的款項用在公益，自2015年開始照顧竹山鎮內14所國中小學生及全縣153所國中小邊緣戶家庭，包括學生書籍費、家長會費、團體保險費等學雜費，全部都由紫南宮一肩扛起，2年來捐助金額超過2000萬元，約1萬多名學子受惠，讓紫南宮更加聲名遠播，每年前來朝聖的香客、信眾多達4、500萬人次。

但廟方人力十分有限，幾經討論後，決定與鴻海集團合作，引進AI人工智慧機器人，鴻海公司人員帶著高約150公分的機器人登門造訪，正主委莊秋安、副主委黃新吉及總幹事黃燕汝等人也立即對機器人「抽考」，驚喜發現加減乘除等基本算式都難不到它，更逗趣的是，問到年齡時，機器人還會佯裝看面相，還能透過各種肢體動作、表情與人互動，模樣非常可愛。

紫南宮主委莊秋安說，這是廟務首度與機器人結合，是一種新嘗試，會交織出怎樣的火花，也有待日後評估，因此，目前機器人輸入的資料，包括紫南宮沿革歷史、借（還）金作業、錢母發放等相關資料，也特別設計了親子與環保2個區塊。

莊秋安說，親子方面，有健康操等休閒活動及土地公有沒有結婚、綽號是什麼等趣味問答；環保方面，機器人則會提醒香客，拜拜時減香、紙錢集中焚燒，讓機器人在與大家互動過程中，也為維護居家環境盡分心力。

竹山鎮紫南宮將與鴻海集團合作，引進AI人工智慧機器人，主委莊秋安在測試過程中與它互動。（記者謝介裕翻攝）

竹山紫南宮主委莊秋安，當場出題「抽考」AI人工智慧機器人，看它如何與香客互動。（記者謝介裕翻攝）