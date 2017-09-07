墾丁「綠色高牆」護陸蟹有成 公路總局願增設廊道

2017-09-07 22:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「路殺」退散！導護陸蟹媽媽過馬路、下海釋幼，帆布「綠色高牆」立大功。

墾丁國家公園香蕉灣路段及滿州港口村，是恆春半島陸蟹生態最豐富的地區，近年受到觀光人數及車輛衝擊，陸蟹「路殺（遭車輛輾斃）」狀況嚴重，墾管處、公路總局及清大教授曾晴賢今年合作規劃帆布「綠色高牆」，引導陸蟹進入廊道過馬路，成效亮眼，公路總局局長陳彥伯親自到場了解，也期盼進一步合作增設廊道，幫助陸蟹媽媽。

不過，好消息之外，卻有保育志工在港口發現疑似盜獵陸蟹陷阱，呼籲警方加強取締。

根據墾管處初步統計，香蕉灣地區毛足圓軸蟹路殺率，從104年8月10％及去年7.57％，今年設計擋牆導引陸蟹至廊道後，大幅下降至1.22％，道路上幾乎看不到「路殺蟹餅」，墾管處處長劉培東5日特別向陳彥伯介紹，這段在公路總局台26線上的保育成果。

墾管處保育課說，今年分別在滿州港口設置300公尺、香蕉灣200公尺及砂島100公尺的綠色帆布擋牆，路殺率確實降低不少，但香蕉灣路段橫越道路的廊道太少，部分棲息熱點的陸蟹媽媽恐不耐長距離移動，加上雜草過高影響導引，以及天敵黃瘋蟻攻擊，路殺雖減，但仍須進一步觀察陸蟹媽媽確實通過廊道、下海產卵的比率；至於疑似港口盜獵陷阱，已經派員深入追查。

公路總局楓港工務段副段長鄭敏華說，局長陳彥伯對帆布擋牆的保育成效相當滿意，除了開心留下「幸福蟹道、幸福公路」簽名，還指示楓港工務段協助墾管處進行陸蟹保育，在道路及行車安全前提下，研究增加橫越馬路的陸蟹廊道可行性。

由清大教授曾晴賢7月引進滿州港口村的綠色帆布擋牆，主要導引陸蟹走往地下廊道避免「路殺」，除了誤闖陸蟹能從馬路沿軟質帆布爬回道路，帆布軟材質也能避免行人或車輛誤闖時受傷，這項台灣首度採用的帆布導引道，8月也陸續在墾丁香蕉灣及砂島設置。