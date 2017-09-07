店租高不可攀、市集又要收費 天母商圈嘆雪上加霜

天母商圈發展協會表示，位於士林一號廣場的天母生活市集扮演重振商圈活絡的角色，但公園處制定的新規，無非是讓商圈前景雪上加霜。（天母商圈發展協會提供）

2017-09-07 22:43

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受本報專訪才提到，要藉舉辦活動擴大內部消費，但公園處制定新規，於本市公園、綠地及廣場內，即使是舉辦非營利活動也得付費。天母商圈發展協會表示，商圈不少店租每月1坪喊價近1萬，導致待出租的空屋店面日益增多，位於士林一號廣場的天母生活市集因而扮演重振商圈活絡的角色，但公園處此舉無非是讓商圈雪上加霜，形同壓垮駱駝的最後一根稻草。

針對天母東路30坪店面，近傳每月租金開價28萬，天母商圈發展協會理事長唐笛指出，天母西路、天母東路及忠誠路店面，每月租金差不多都是1坪1萬，「我都不知道為何這麼高」，導致只有高級店面才有辦法負擔，一般中小型店面實在難以招架。

唐笛表示，天母商圈中，同地主或家族持有眾多店面者比比皆是，更有地主名下登記70多家店面；她說，有的房東認為自己是大戶，若一間降店租，連帶所有店面都要跟進，甚或認為降租丟面子，寧可不出租也無妨，其他房東眼見也集體效法；有些房東先允諾降租，待店家砸重金裝潢，1、2年後合約到期後，再一口氣調漲回來，店家騎虎難下，不是氣憤難平咬牙接受，就是嚥不下一口氣走人；有的眼紅店家生意蒸蒸日上，合約一到立即調漲，更不乏每年固定調漲的案例；有的屬意租給特定行業，如銀行，認為租得起又穩定，其他承租方一概不考慮。

唐笛說，97年店面空屋率達25%，經商業處輔導、協會並肩努力，100年降到7%，但好景不常，沒多久不少房東又開始漲店租，空屋率又開始攀升；空店面雖不至於沒人承租，但多半因生意難做而經營不久，導致店家流動率居高不下，這對商圈的形象造成莫大傷害。她強調，租金合理的房東還是大有人在，但對那些堅持漲店租或調回租金的房東，幾經協商仍不願調降者，實在沒轍。

唐笛不諱言，商圈店租高導致空店面增加的問題難解，位於士林一號廣場的天母生活市集，因而肩負重振商圈熱絡的使命，更是協會維繫運作的主要營收來源。

針對北市府公園處新制定的「台北市公園場地使用須知」規定，基於「使用者付費」，於全市公園、綠地及廣場，就算是舉辦非營利活動也要付費。她說，士林一號廣場土地為北市府所有，但早已委外租借給停車場經營、管理，相關費用也均由停車場支付，市府絲毫沒有向商圈收取使用費的道理。她批評，市集不為營利，營收也是勉強打平，政策上路後，1天費用算下來要1萬多元，「市府像強盜一樣」，此舉無疑是壓垮天母商圈的最後一根稻草。

對此，士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山說，若是舉辦營利活動要收費，還有討論空間，若是連非營利公益活動也要收費，實在不合理；最近才辦幾場公益活動，深感民間自發舉辦不容易，政府未介入協助不打緊，反而增加主辦方負擔，有扯後腿之虞。