市值2億元！醫生畫家許武勇 百幅遺作贈南美館

醫生畫家許武勇的家屬捐贈百幅畫作給南美館，總市值近2億元的，由賴清德（右二）及南美館董事長陳輝東（右一）代表接受。（記者劉婉君攝）

2017-09-07 22:31

〔記者劉婉君／台南報導〕醫生畫家許武勇的作品《十字路口》，曾於1944年入選日本獨立美學協會展覽會，他生前一直想將作品留在台南市，今天在賴清德卸下台南市長職務之前，許武勇的家屬將百件作品捐給台南市美術館，總市值將近兩億元。

「爸爸生前曾說，我是台南人，畫一定要留在台南。」許武勇的女兒許珠麗說。

許武勇於1940年代，即以立體派技法創作，是華人世界最早使用這個技巧的畫家，《十字路口》獲獎後，曾有日人想收購，但被許武勇拒絕，因為他認為，自己是台南人，作品應該要留在台南。不過，南美館直到近兩年才動土，這件作品目前已由台北市立圖書館典藏。

許武勇生前除了為人看病，從未放下畫筆，作品多次獲得省展首獎，並獲為聘審查委員，他融會立體派、野獸派、超現實主義的理念與技法，開創台灣的現代浪漫主義繪畫，一生念念不忘「以油畫創作喚起台灣對文化的重視。 」

許珠麗說，為了完成父親的遺願，兄弟姊妹們決定捐出100幅作品，並借藏477件作品給南美館。

南美館董事長陳輝東說，獲捐贈的100幅許武勇醫師作品，市值將近2億元，這是南美館成立以來，最大宗的美術作品捐贈，在賴清德北上組閣之前完成捐贈，更別具意義。