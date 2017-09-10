再生手抄紙創作 讓廢紙變黃金

2017-09-10 07:30

〔記者王姝琇／台南報導〕回收紙杯也能變身明信片創作！再生手抄紙創作家日出小姐，運用紙杯等多種紙類回收資源進行創作，帶著廢紙和手抄紙工具在全台各地趴趴走，抱著「影響一個算一個」的心情與人分享創作理念，讓人們看見廢紙創作出的獨特手感，同時了解紙類回收再造的不易。

Si Domada日出小姐因研究台灣原住民文化而踏上蘭嶼，因此得到Si Domada（日出）這個名字，而這趟蘭嶼行也著實成為Si Domada的人生轉捩點。她決定以回收紙創作後，進而研究起紙漿特性，過程中卻發現台灣紙類回收的問題與迷思，她說：「原來，並非所有看似紙做的東西都能回收，尤其紙餐具和紙杯等紙容器，表面塗上PE膠膜防水，需備有特殊機械的回收場才能處理，但因成本過高，台灣僅極少數回收場能做得到，即便我們回收這些紙容器，最後大多被當一般垃圾丟棄！」

為了讓民眾重新認識紙類回收再利用的正確觀念，日出小姐帶著廢紙和手抄紙工具在各地舉辦講座與DIY課程，示範如何將塗上PE膠膜的紙杯拆解、取出純紙漿，並透過手抄工具做成明信片，展現回收廢紙的新價值與意義。日出小姐說：「以回收飲料紙杯為例，一個早上就能在附近早餐店收回5、600個，約20～30個紙杯能做成5張明信片，卻得花上幾個星期才能消耗完這些紙杯。台灣每年使用的紙容器量以億為單位，相當驚人。」她強調，與其思考如何處理回收資源，不如先從生活中減少使用，做到真正的「舉手之勞做環保」。

DATA

手抄紙體驗課程搜尋FB：「日出小姐」

日出小姐再生手抄紙明信片可於https://tw.creema.net/c/sidomada購得

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