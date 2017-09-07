恆春古厝竹塹提報文資爭議 公聽會火藥味十足

張家古厝及周邊竹塹。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-07 21:56

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏縣府今午在恆春進行「恆春張家古厝防禦型竹塹」提報文化景觀公聽會，提報人張富宇及其委託人張洧齊疾呼「張家古厝竹塹」是恆春僅存最後一間完整具有竹塹環繞的傳統建築，到場的土地所有人及張家後代則火冒三丈痛批毫無尊重，雙方各找來學者及地方人士發言力挺，至於文化景觀成立與否，仍有待11日文資審議委員會討論。

面對土地所有權人的怒火，包括屏東縣議員蔣月惠、新北普安堂李榮台、屏東環盟洪輝祥及文史工作者鄭明書、許耿睿等人都到場發言力挺，呼籲文資審議委員及屏縣府應全力保存公共文化財，珍惜美麗的張家古厝及家屋旁密不可分的竹塹設施。

長期投入古厝及竹塹保存的張洧齊在公聽會上表示，「文資法」規定，不管是誰都可以提報，政府可以針對後續價值認定作補償或使用政策工具，但說明細節應由縣府提供專業諮詢，並告知如何補償土地所有權人的損失及相關產權的保障，竹塹古厝未來如成為文化景觀，期盼與土地所有權人共存共榮，成為恆春新觀光景點。

「任意提報決定其他人的財產，是文化霸凌，拿著刀叉吃人肉！」力挺土地所有權人的縣議員陳文弘及地方人士王精誠等人說，這些所有權人土地都是祖先留下，要求縣府沒有配套前，不得未溝通、未經所有權人同意，就任意侵害土地所有權人權益。

從小在張家古厝長大的張慶益等人說，古厝後方的竹林，就是老一輩耕作時防風用，不曾有什麼防禦的功能，更未曾聽家族長輩提過，沒想到張洧齊、張富宇等人謊稱古厝要被拆除，欺騙所有權人蓋章委託處理古厝事宜，如今卻沒溝通也不尊重家族成員，便提報歷史建築及文化景觀，影響70名土地所有權人及4千多坪土地實在太過分。

主持公聽會的屏縣府文資所主任王文章指出，8月初3名文資委員南下古厝初勘，就是通知所有權人提供說明及表達，今日公聽會上意見，11日將提供給文資委員參考，當天早上委員還會南下現勘，下午文資委員會17名委員如2/3以上同意，才會正式公告為文化景觀或否定。