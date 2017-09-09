泰籍主廚教你道地檸檬豬肉片這樣做！

2017-09-09 07:30

〔記者魏妤靜／台北報導〕酸辣開胃的泰國菜一直受到許多台灣人喜愛，這些菜色除了香料運用得宜，也蘊藏不少有趣的飲食文化喔！料理資歷超過25年、經營泰菜餐廳「暹廚」的泰籍主廚阿明師，特別傳授一道泰國路邊攤或家庭餐桌上，都常出現的重口味菜色「檸檬豬肉片」，泰國人食用時還喜歡拿起生芥藍菜咬一口，再搭配混合調味料的豬肉片、高麗菜絲一起吃，感覺更清爽。

檸檬豬肉片

食材：豬里肌200g、蒜頭6顆、高麗菜100g、薄荷葉12片、香菜根50g、朝天椒30g、芥藍菜1把

調味料：魚露25c.c.、砂糖8g、檸檬汁60 c.c.、鹽少許

1.先將高麗菜切成細絲、並放入冰水中，將生芥藍菜的根削皮並切去部分葉片，同樣冰鎮起來保持脆度。

Tips生芥藍菜葉片易有苦味，去除部分可使吃起來較美味。

2.將豬里肌的筋稍微削掉後，使用槌子將豬里肌拍扁。

Tips使用豬里肌是泰國傳統做法，因此部位沒有油花、肉質較乾，拍打後可使肉質鬆弛、口感較佳，也較易吸收醬汁；若以五花肉替代則不須敲打。

3.在滾水裡加少許鹽，將豬里肌汆燙至8分熟、不會太硬仍保有彈性，撈起後泡冰塊水。

4.將香菜根、2顆蒜頭、朝天椒切末，並與魚露、砂糖、檸檬汁攪拌均勻至砂糖融化，做成醬汁。

5.先把冰鎮的高麗菜絲擺盤，再將豬肉片切成厚約1公分的斜片、剩下的4顆蒜頭切片，將豬肉放在高麗菜絲上後淋上醬汁，撒上蒜片和薄荷葉，擺上生芥藍菜即可。

生活週報9/9當期重點：

【趣味】用黑膠唱片玩變臉

【玩樂】嘉義+澎湖跨島漫遊

【影評】本週選片：牠