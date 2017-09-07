台南官田的「烏金」是啥？ 原來是它

菱角殼變成菱殼炭（左）。（記者楊金城攝）

2017-09-07 21:19

〔記者楊金城／台南報導〕「烏金」除了形容捕捉的野生烏魚，「烏金」在「菱角之鄉」台南官田區指的是菱殼炭，官田區推動將廢棄的菱角殼變成菱殼炭來改善土壤、淨化水質進行友善耕作，地方正籌組成立「有限責任台南市官田烏金社區合作社」，為官田新農業發展和永續經營帶來新契機。

官田區公所、官田國中是官田烏金社區合作社的準社員之一，還有拔林、渡頭、官田、隆田等里、社區，最近在合作社社員成立大會上，已選出謝金章為首任合作社理事長，將擇期為「有限責任台南市官田烏金社區合作社」揭牌成立。

官田區長顏能通說，烏金社區合作社是以菱殼炭（簡稱菱炭）為核心基礎，整合公、私資源，期許未來改變官田區產業模式，提升產業競爭力，達成永續農業、農業循環經濟、社會責任、生態保育、增加在地就業機會的目標。

烏金社區合作社未來將研發和行銷菱炭相關產品，和舉辦菱角小旅行體驗活動作為收入，再運用於菱炭推廣加工、長者健康照護、弱勢學生助學等，也會與有機、綠色保育標章的農友建立綠色聯盟，推動友善耕種。

用「烏金」菱炭推動友善耕種，發展新農業，也為解決全台最大菱角產地官田的廢棄菱角殼找到出路，官田國中的可食地景示範農田用菱炭作為友善耕作的示範場域，生產「菱炭米」，是全台第一個獲得「綠色保育標章」認證的校園農田，更別具教育意義。

目前相關產品有菱炭、菱炭空氣清淨包、菱炭手工皂、菱炭米，未來再輔導社區製作菱炭的文創商品。