明全台多雲到晴體感稍悶熱 北、東部防午後雷陣雨

午後北部、東部以及山區可能會有局部短暫雷陣雨。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-07 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕明（8）天全台各地大多為多雲到晴的天氣，不過午後北部、東部以及山區可能會有局部短暫雷陣雨，提醒攜帶雨具備用。各地高溫大多在31至33度，感受上會有些悶熱，須多補充水分。

根據《中央氣象局》預報，明天隨著熱帶性低氣壓遠離，水氣減少，各地大多會是多雲到晴的天氣，不過除了北部、東部以及山區午後可能會有局部短暫雷陣雨外，南部沿海地區在清晨至上午的期間，也會有局部短暫雨的可能。

溫度方面，明天各地高溫和今天類似，都在31至33度，體感上偏悶熱。

紫外線指數的方面，明天基隆、新竹、苗栗、台中、彰化、台南、金門和馬祖地區為高量級，其他地區都是過量級。提醒出門做好防曬措施，午間避免太陽曝曬。

空氣品質方面，東部、馬祖和澎湖空氣良好，其他地區都是普通。

根據《天氣風險公司》網站表示，明天北邊會有一道微弱鋒面接近，配合偏南風帶來的水氣，周五和周六（9）午後對流發展會較為旺盛，除了雨具要隨身攜帶以外，有閃電打雷應盡快躲進室內，以免成落湯雞感冒著涼。

明天各地大多會是多雲到晴的天氣。（圖擷取自中央氣象局）

明天基隆、新竹、苗栗、台中、彰化、台南、金門和馬祖地區紫外線指數為高量級。（圖擷取自中央氣象局）