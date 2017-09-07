機能紡織時尚走秀 超馬選手林義傑展現魅力

今天晚間舉辦機能紡織時尚走秀活動，拓展國際商機。模特兒左起為市議員鄭宇恩、市議員林金結，右為超馬選手林義傑。（記者賴筱桐攝）

2017-09-07 20:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市有超過2250家紡織業者，業者致力研發機能紡織，產品主打抗焰、恆溫、高彈性、除臭、吸濕、排汗等，在國際市場佔有一席之地，近年更朝智慧、環保方向努力，市府經濟發展局今天晚間舉辦機能紡織時尚走秀活動，由超級馬拉松選手林義傑等人擔任模特兒，為產品代言，並邀請國外買主參與，盼拓展國際市場商機。

市長朱立倫表示，新北市紡織產業積極研發各種高機能性產品，在國際市場佔有穩定地位，這次邀請美國、英國、瑞典等20多位國際買主來台採購，欣賞時尚秀，為雙方合作開展契機。

經發局局長張峯源表示，為提升新北市機能紡織產業國際能見度，強化產業能量，今年「風格‧時尚新北」時尚秀結合時下最流行的AR擴增實境技術，增添時尚秀的科技互動感，現場設有3D試衣鏡，讓國際買主及觀眾體驗穿上秀服的感覺。

今晚走秀模特兒也是一大亮點，除安排伊林公司專業模特兒展演，更加入新北市政府機關首長，包括教育局副局長黃靜怡、客家局局長賴金河，市議員有鄭宇恩、林金結參與，還有消防月曆猛男熱情演出，共同演繹服裝之美，超級馬拉松選手林義傑也走上伸展台，展現時尚與運動魅力。

參與的興采實業利用回收咖啡渣製成咖啡紗，具環保、除臭與快乾等特性，Nike、Puma及Adidas等知名品牌產品皆使用興采布料；旭寬企業主打吸濕排汗、抗菌快乾，也是Adidas、Under Armour等國際知名運動品牌使用的布料。

新北市最年輕的市議員鄭宇恩首次擔任模特兒走秀，搭檔為超馬選手林義傑。（記者賴筱桐攝）