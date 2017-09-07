吸引台灣旅客 阿布達比羅浮宮預計年底開幕

阿布達比酋長皇宮酒店。（阿布達比旅遊與文化發展局提供）

2017-09-07 20:26

〔記者蕭玗欣／台北報導〕阿布達比旅遊旺季即將來臨，為吸引更多台灣旅客，阿布達比旅遊與文化發展局及阿布達比酋長皇宮酒店今來台推廣觀光，阿布達比旅遊與文化發展局大中華區總經理羅薇表示，阿布達比有耗資30億元打造的八星級酒店「酋長皇宮酒店」，擁有1300米私人白色海及上百種阿拉伯美食；阿布達比目前也計畫「阿布達比羅浮宮」將於今年底開幕，並與法國博物館在10年間永久性租借畫廊和展覽作品，另「華納兄弟主題樂園」第一階段預計將於2018年開放。

阿布達比是阿拉伯聯合大公國中面積最大的酋長國，占全國陸地的86％。境內擁有海島、沙漠、綠洲、山脈地貌多元，旅遊資源豐富。阿布達比近年來積極發展觀光，除了奢華酒店建築林立、法拉利世界是世界最大的室內主題公園之一、謝赫扎耶德大清真寺是世界最華麗，一切都要是世界之最，就連阿布達比的第二城阿萊茵，也是名列聯合國教科文組織的世界遺產城市，保存完整的歷史文物古蹟，吸引世界各地遊客的目光。

皇宮酒店亞洲區銷售總監訥曉玲表示，號稱全球唯一八星級酒店的酋長皇宮酒店位於阿布達比海灘，是一座古典式的阿拉伯皇宮式建築，由英國設計師約翰·艾利奧特設計，內部共有394間客房，附設網球場，壁球場，籃球場，棒球場，FIFA足球場及青少年足球場等設施，更擁有1300米私人白色海灘以及海上運動項目。

訥曉玲表示，阿布達比皇宮酒店非常重視台灣市場，這次也提供台灣民眾最親民的特別價格，讓大家都有機會親身體驗阿拉伯式宮殿奢華享受。

阿布達比旅遊與文化發展局與皇宮酒店今在台舉行旅遊推介會，會中透漏「阿布達比羅浮宮」將與法國博物館在10年間永久性租借畫廊和展覽作品，呈現全球視野版的世界藝術殿堂；「華納兄弟主題樂園」也將彙集蝙蝠俠、超人、神力女超人等英雄角色，還能進入漫畫場景裡的高譚市和大都會，第一階段預計將於2018年開放。

目前可樂旅遊針對阿布達比市場推出「極品」系列團，4人成行小團包裝7日行程，搭配阿聯酋航空直飛往返，旅客可一次走訪4大酋長國，入住一晚皇宮酒店，享受酋長皇宮酒店自助晚餐，售價11萬7900元起。