校服我最正》AKB48可愛風 基隆光隆家商「衣」眼難忘

基隆私立光隆家商制服，有日本偶像團體AKB48風格，青春洋溢。（記者俞肇福攝）

2017-09-18 06:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕花樣年華的青春少女穿上剪裁得宜的漂亮制服，搭配天下無敵的青春美顏，無疑畫龍點睛的效果；位於台灣頭的基隆私立光隆家商女生制服設計，大圓領襯衫配上可愛小領結，加上紅色系蘇格蘭格紋百褶裙，就有這樣的神奇效果，讓人「衣」眼難忘。

大圓領襯衫配可愛小領結，加上蘇格蘭紅格子色系百褶裙，讓人「衣」眼難忘。（記者俞肇福攝）

光隆家商創立於1955年，是台灣五大家族之一的基隆顏家顏欽賢所創立，多年來作育英才，基隆市現任議長宋瑋莉、前議長張芳麗、前立委鄭逢時都是傑出校友。

光隆家商的制服紀律中不失活潑。（記者俞肇福攝）

光隆家商的制服經過不同時代轉變，早年清一色穿卡其服，後來換成白衣黑裙，冬天則是黑長褲搭配黑色西裝外套；解嚴後，校服也跟著鬆綁，換成白上衣、水藍色長裙。2003年趙美麗接任校長，將校服轉換成現有的大圓領襯衫加上小領結，加上蘇格蘭紅格子色系的百褶裙，至今深受好評。

紅色基底的格子裙搭配白上衣，顯出活力與自信。（記者俞肇福攝）

高二生江幸怡、沈郁芳說，學校安排一週有兩天穿制服，她們都很喜歡這套制服，顯得非常青春洋溢，任何女學生穿上去都顯得苗條又有氣質，一般學生都不喜歡穿制服，但是她們都很喜歡穿制服的日子。

光隆家商女學生愛穿制服，因為顯得苗條又有氣質。（記者俞肇福攝）

高三的林函萱、林心柔則說，很多學校的夏季制服太嚴肅了，但光隆的夏季制服，讓人看見的第一印象就是青春活力綻放，女學生穿上制服，個個都變成國民美少女。

穿上學校制服，個個都變國民美少女。（記者俞肇福攝）

現任校長吳廉章說，這套制服推出十多年，學生一穿上制服，感覺就是不一樣，除了青春無敵，還多了份質感；家住光隆家商旁邊的市民阮先生說，他都61歲了，有時候光隆家商學生穿制服經過，都還是會忍不住多看幾眼，真的很好YOUNG！好正！

光隆家商這套制服採用十多年深受好評，不但學生滿意，校外民眾也說正，每當學生穿制服經過，都會忍不住多看幾眼。（記者俞肇福攝）

校服我最正》濃濃蘇格蘭風 龍德家商美眉青春洋溢