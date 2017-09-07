「咕咕精」來了！萍蓬草童劇團 戲說王拓兒童文學作品

2017-09-07 20:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕竟然有「咕咕精」？原來，這是台灣鄉土文學作家王拓在獄中寫給孩子的兒童文學作品《咕咕精與小老頭》，作品描寫早年基隆八斗子漁村小朋友，童年聚在一起就是在「賽咕咕」，也就是寄居蟹爬行比賽，而很會「賽咕咕」的小朋友，就被取了「咕咕精」外號，「小老頭」則是「咕咕精」養的狗。

彰化縣在地的萍蓬草兒童劇團，今年改編作家王拓的兒童文學創作《小豆子歷險記》與《咕咕精與小老頭》，團長郭月媚說，前文建會主委王拓是鄉土文學作家，曾因美麗島事件入獄，這兩部是王拓創作生涯中僅見的兒童文學。

郭月媚說，王拓在去年過世，彰化縣文化局曾舉辦王拓展覽，她才知道原來王拓曾寫過兒童文學，一讀就讓人入迷，決定改編為劇本，並幸運的以地方小劇團入選文化部「文學跨界劇場徵選」，9日在彰化生活美學館首演。

而彰化縣文化局長陳文彬當過王拓的國會助理，他說，王拓因為抱著對孩子的虧欠，在獄中為孩子寫下兒童文學作品，用著每天對孩子說故事的心情來寫，所以，文筆跟王拓常見的批判寫實文風大不相同。

郭月媚說，這齣兒童劇也曾進行文學之旅，到基隆拜訪王拓的兒子王醒之，在王拓出生地感受創作精神，並透過小演員徵選，選出4名小演員加入演出；音樂部分則由鹿港音樂作曲者許惠鈞跨刀創作，希望呈現最有在地味的演出。

「就是堅持原創劇本！」郭月媚說，萍蓬草兒童劇團在6年前首次改編彰化縣籍已故作家陳恆嘉作品《仙草冰》，這次選擇王拓作品，既然是台灣兒童劇團，就有原創精神，打造台灣元素的台灣兒童劇。

導演出身的陳文彬也說，讓台灣兒童文學被看見，是很重要的事，在地劇團透過改編表演，讓兒童進入文學，也非常有意義。